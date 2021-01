L a inseguridad nuevamente subió a escena. Osvaldo Santoro, en esta oportunidad, de vacaciones en la ciudad de Córdoba, fue víctima de un intento de robo en su casa. Los vecinos, precisamente, fueron quienes alertaron a la policía que se enfrentó con los dos ladrones. Cabe señalar que el episodio tuvo lugar en la madrugada del viernes en el domicilio del artista ubicado en la localidad de Caseros, perteneciente al partido de Tres de Febrero.

Según se supo, los malvivientes forzaron un portón con una barreta, en tanto, los vecinos al notar movimientos extraños en la citada morada, llamaron inmediatamente a la policía. Un móvil llegó al lugar y se encontró a un hombre ‘de campana’ y a los otros dos, dentro de la mencionada casa. Cuando los ladrones quisieron escapar, se generó un tiroteo seguido con una persecución intensa.

Osvaldo Santoro contó ayer al ciclo televisivo "Nosotros a la mañana" que "a través del ruido de una ventana rota y una alarma que sonó, un vecino llamó a la policía que se hizo presente de manera inmediata, logrando desbaratar a esta gente".

"Por suerte no pasó más de lo que se sabe; yo estoy en Córdoba con mi mujer, que había tenido un problema de salud a fin de año y decidimos, para más tranquilidad, venir a Villa Cañada del Sauce, donde tengo una vivienda chiquita y alejada de todo", expresó.

Además, sostuvo que el año pasado para esta misma época también ingresaron a su hogar, y cree que se trata de las mismas personas. "Por suerte esta vez los pudieron agarrar", destacó, y explicó que basa su teoría en que entraron a la casa por el mismo lugar. "Una ventana muy chiquita, por la que no pasa, prácticamente, nada. No se hubieran podido llevar más que dinero, que en realidad no había".

También dio detalles del modus operandi de los delincuentes: "Con un cricket abrieron la reja para romper, luego, un vidrio y así poder ingresar. Deben ser personas muy delgadas porque para entrar por un agujero de esas características es prácticamente imposible".

Finalizó Osvaldo contando que tomó recaudos para que no volviera a ocurrir un hecho similar, pero no fue suficiente: "Pusimos un refuerzo en la reja aunque, aparentemente, no sirvió. Por otra parte, siempre hay gente que esta monitoreando la zona".

Horas después se supo la identidad de los perpetradores: Se trata de Julio César Vázquez (27) y Matías Nicolás Cofano (29). Varios efectivos que arribaron rápidamente al lugar, detuvieron, en primera instancia a Vázquez, en tanto, Cofano se había dado a la fuga disparando un viejo revolver calibre 32 , sin embargo, tras una breve persecución, un oficial logró reducirlo mediante un disparo en la pierna izquierda que lo inmovilizó, tal como consignaron fuentes policiales.