E l jueves por la noche trascendió que Coco Sily había sido internado de urgencia en el Sanatorio de los Arcos debido a fuertes dolores abdominales que en principio se atribuyeron a divertículos. "Me hicieron una ecografía de abdomen y de tórax, porque yo vine por divertículos, porque vieron unas manchitas. En la de tórax, según ellos (los médicos que lo atendieron), dijeron que tengo Covid, la verdad que no sé, yo no tengo ningún síntoma, pero ellos dicen eso. Ya me hicieron el hisopado y estamos esperando los resultados", comentó el actor a horas de haberse internado.

Pero ayer por la mañana se confirmó que Sily, de 58 años, efectivamente se contagió de coronavirus. A través de Twitter, el creador de "La cátedra del macho" compartió un breve texto que tituló: "A cuidarse mucho, los quiero". Y sumó: "Hola a todos, como ya saben estoy internado y el resultado del hisopado de recién fue positivo". "Por ahora (espero que siga así) me siento muy bien, tengo un dolor en la panza que es por lo que vine a verme, y lo estoy cursando asintomático. Muchas gracias a todos por los mensajes, y a cuidarse".

El actor, que tenía planeado un show virtual ("Los catedráticos") junto al Puma Goity, Roly Serrano y Daniel Aráoz para el 8 de agosto, deberá permanecer internado y la fecha, por supuesto, está postergada.

Su hijo Sasha le había contado a La Nación que Coco "se fue hacer ver por un problema en la panza y cuando le hicieron la placa le vieron unas manchitas". Además, ante esa situación, decidieron hisoparlo preventivamente. Así fue como a lo que en un principio parecía que se trataba sólo de un diagnóstico de divertículos terminó sumándose la confirmación del coronavirus.

Por esto, también debió suspender su presencia en la mesa de "Almorzando con Mirtha Legrand" este domingo, adonde asistiría con sus tres colegas. Esa mesa se "levantó", por lo que la producción del ciclo que actualmente conduce Juana Viale debió salir a buscar contrarreloj reemplazo para todos.

El actor además dejará por unos días su trabajo de años en Radio Pop, donde hace "Código Sily" de lunes a viernes de 13 a 16, que actualmente realiza desde su casa.

En abril debió llevar a un sanatorio a uno de sus hijos, que fue operado de urgencia de apendicitis. "Es la única vez que rompí la cuarentena, y fue por una fea situación", había comentado.