E l fiscal federal de Bahía Blanca a cargo de la causa por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, quien fue visto por última vez el 30 de abril cuando salió de la localidad de Pedro Luro, pidió que investiguen presuntas "irregularidades" por parte de efectivos de la policía provincial durante un procedimiento realizado en la casa de la ex novia del joven de 22 años.

El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez remitió actuaciones a la justicia del fuero ordinario y las mismas recayeron sobre el fiscal Marcelo Romero Jardín. El área de prensa de la fiscalía informó que "en concreto los hechos se circunscriben al trato dispensado a algunos integrantes de la familia de su ex novia en el marco de diligencias investigativas". El oficio "planteaba algunas irregularidades en el trabajo policial que denunciaron algunos testigos", a partir de lo cual ahora "habrá que ver si eso es cierto". "Estas irregularidades habrían ocurrido cuando intervino la justicia provincial y de los testimonios que tomaron efectivos de la Bonaerense", indicó el vocero y agregó que "al parecer los testigos se habrían sentido intimidados por la forma en que les preguntaba o les hablaba la policía". Tanto la ex novia como el ex cuñado del joven desaparecido denunciaron haber sufrido "presiones y vejámenes".

"El hostigamiento narrado por los testigos, claramente delictivo, que dio lugar al pertinente requerimiento de instrucción y por el cual -en su caso- habrán de responder penalmente los numerarios, pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha con el que fueron cubiertos a raíz de la desaparición de Facundo", sostuvo el informe oficial. "Claramente expresó la ex novia que la pregunta insistente que le hacían era sobre el paradero de Astudillo; las presiones y vejámenes a los que fue sometida -junto con su hermano- se orientaban más bien a encontrarlo", indicó el comunicado de fiscales. Y agregó que "en todo caso coincidió en lo que expresó la querella respecto de que le exigían que reconozcan la existencia de algún crimen para con Facundo", pero en el sentido de "si ellos (los testigos) le habían hecho algo, o si sabían qué le podría haber pasado". "Su hermano incluso ‘accedió’ -bajo una evidente coacción por parte de los agentes- a que ingresaran en su domicilio y registraran el inmueble en su búsqueda", concluyó el informe.

La familia de Facundo está convencida de que el caso es una desaparición forzada. "Este fiscal es un símbolo de lo que está todo mal en la justicia argentina, por eso pedimos nuevamente su recusación y convocamos a todos los organismos de derechos humanos para que nos acompañen", dijo Leandro Aparicio, uno de los abogados que representan a la madre de Facundo, Cristina Castro. La querella había pedido la detención de los policías. Ulpiano Martínez relativizó el hallazgo de un amuleto que, según la madre de Facundo, pertenecía al joven, en el destacamento policial de Teniente Origone, al considerar que se trata de "un dato indiciario" pero que "restan medidas pendientes que refuercen dicha tesis".