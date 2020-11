L e tenía miedo", dijo Julieta Antón, la profesora de baile que fue herida a puñaladas en una escuela de danza en Palermo por un alumno, y aseguró que "había notado" la obsesión de su agresor por estar con ella mientras que Sebastián Damián Villarreal, el acusado, dice que sufre "alucinaciones" y será internado en una institución neuropsiquiátrica para ser diagnosticado y tratado hasta que no constituya un peligro para sí o para terceros. La orden de internación se basó en el peritaje de una psiquiatra legista que consideró que el detenido refiere padecer "alucinaciones auditivas" y "visuales", de las cuales "se defiende rezando, respirando y bailando". Debido a su estado, no será indagado por la Justicia. De acuerdo con la psiquiatra legista, corresponde la "remisión a institución neuropsiquiátrica para diagnóstico y tratamiento hasta cesar su peligrosidad para sí o para terceros". Al examinar al acusado, la perito determinó que se encontraba "vigil, lúcido, angustiado, pueril, globalmente orientado, con conciencia de situación y sin conciencia de enfermedad, colaborador activo, con pensamiento de curso normal y contenido concreto". Según el informe, en el momento del examen el acusado no impresiona tener "alteraciones sensoperceptivas"; sin embargo, refiere padecer las alucinaciones mencionadas con "ideación delirante persecutoria focalizada en un pai umbanda con el cual habría una causa de abuso sexual en la UFI 10 o 12, de la Plata". Para la psiquiatra, también presenta "ideación delirante erotómana (fases de enamoramiento-desilusión-paraje al acto) focalizada en la docente ‘Juli’ de baile, con juicio desviado". El acusado "niega ideación auto heteroagresiva" en el momento del examen, que "hoy puede volver a casa y pedirle perdón a Juli", y que "quiere volver a tomar clases con ella". La perito arribó a un diagnóstico presuntivo que indica que el acusado presenta una "descompensación psicótica en trastorno psicótico crónico y retardo mental".

En tanto, la Justicia agravó el delito al imputarlo de "tentativa de femicidio reiterado", un delito que prevé hasta 20 años de prisión. "Siempre lo noté raro, pero nunca me imaginé esto. Tuve miedo de él, lo había notado extraño", expresó Antón (26) en diálogo con el programa "Los ángeles de la mañana", donde explicó que Villarreal hacía poco tiempo que tomaba clases de baile y que concurrió a una clase pero llegó dos horas antes. "Fue a atacarme directamente a mí. En ese momento escuché decir que yo me burlé de él, pero no fue así", precisó Julieta, quien agregó: "Simplemente me mandaba muchos mensajes por Instagram y días antes me había mandado que había sido abusado y no le respondí porque no sabía cómo actuar".

Con la nueva calificación, la pena se incrementa a entre 10 y 20 años de prisión, y Kessler, que es un fiscal penal del fuero porteño, podría declararse incompetente y derivar el expediente a un juzgado y una fiscalía del fuero nacional en lo Criminal y Correccional, que, ante la primera consulta policial, rechazó el caso.

Si efectivamente el expediente recae en el fuero criminal nacional, estaban de turno el juez de instrucción Manuel de Campos y la fiscal Cinthia Oberlander.

Kessler ya había tomado contacto con su colega Gabriela Morelli, del área de Violencia de Género del MPF porteño, para que también intervenga en el expediente.

Serán los especialistas de esa fiscalía de género quienes en las próximas horas intentarán contactar a las víctimas para ver si están en condiciones de brindar una declaración testimonial.