A sus espléndidos 82 años, Jane Fonda aseguró en charla con el programa de Ellen DeGeneres: "No podría tener sexo ya, incluso si quisiera".

Ante la observación de la conductora sobre su buen aspecto y si era "aprovechado", la ganadora del Oscar acotó: "Nada. Cero. No tengo tiempo. Estoy vieja y ya tuve demasiada acción. No lo necesito ahora porque estoy demasiado atareada". Fonda, que se casó y divorció tres veces, afirmó que "cerró el negocio" en cuanto a vida amorosa se refiere. "Me siento completa con mis hijos, nietos y amigos. No quiero más romance" sentenció.