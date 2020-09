Después del 17A y las marchas contra la reforma judicial frente al Congreso, opositores al gobierno volvieron a reunirse en distintos puntos del país. La consigna del 13S fue similar a las anteriores, y aglutinó una serie de reclamos dispersos. Hubo quejas contra la reforma judicial, contra la cuarentena y contra los planes sociales.

Promovidas bajo el hashtag #13STodosALasCalles, #13SPorLaRepublica y #13SPorLaLibertad, los manifestantes empezaron a llegar a los puntos de encuentro pasadas las 16 y permanecieron durante tres horas. En la ciudad se reunieron en avenida Corrientes y 9 de Julio, y en localidades de la provincia de Buenos Aires y el interior del país los puntos de encuentro generalmente fueron en las plazas principales.

Las protestas se reprodujeron en varias ciudades, entre ellas, La Plata, Mar del Plata y Bariloche, y llegaron hasta el frente de la quinta de Olivos. Sobre la avenida Maipú, un numeroso grupo se expresó en contra de las medidas implementadas por Alberto Fernández, en una convocatoria donde prevaleció la bandera argentina. "¡Que se vayan todos!", gritó una mujer desde la ventanilla de su rodado, estacionado frente a la quinta.

Desde Tucumán, una pareja de manifestantes explicaba que había decidido no pagar más sus impuestos "para no colaborar con este gobierno que lo único que hace es dar planes sociales", mientras la mujer señalaba que "el Presidente no me representa, por eso le digo que escuche lo que dicen los representantes que nosotros votamos, que son los que están en el Congreso".

Desde el Obelisco, la mayoría apuntaba contra la corrupción y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vinculando la reforma judicial y la liberación (prisión domiciliaria) de Lázaro Báez.