U n joven denuncia a su propia hermana y a sus sobrinos por usurpación de su vivienda, la cual tuvo lugar hace más de cinco años. En aquel entonces, el hombre se retiró de la propiedad ante las amenazas de sus mismos seres queridos. Por lo tanto, realizó una serie de denuncias que no impulsaron desalojo alguno, y en consecuencia quedó en situación de calle, viviendo durante un tiempo en un taxi.

"Fue un exceso de confianza", consideró Walter al hacer referencia de la odisea que atraviesa y padece desde que perdió su hogar a manos de su hermana y los hijos de ella, en la zona sur del conurbano bonaerense. En aquel entonces, la mujer y su familia se instalaron en el domicilio de su padre y de su hermano, tras el fallecimiento de su mamá, a mediados de 2014.

Sin embargo, al poco tiempo, el joven, de 35 años, y su papá comenzaron a ser blanco de amenazas y hostigamientos por parte de los flamantes moradores. Por si fuera poco, a los meses siguientes, el progenitor murió, y Walter debió luchar en soledad para recuperar su vivienda. En este sentido, aseguró ante "Crónica" que "agoté todas las instancias legales; ya estoy frustrado porque no logré nada".

En tanto, al no contar con un lugar de residencia, el damnificado encontró techo en un taxi, en dos oportunidades. Por esta razón, el denunciante no baja los brazos e insiste ante las autoridades de la UFI Nº 1 de Monte Grande, con el afán que le restituyan su casa. Pero, al mismo tiempo, Walter reconoció que "tengo miedo de la situación en que se encuentra el inmueble, y hasta pienso en venderlo en caso de recuperarlo, porque estaré en serio peligro". Los propios vecinos le recomiendan no regresar, aunque la propiedad constituye su principal fuente de recursos y por lo tanto continuará con el cometido de su denuncia.