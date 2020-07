U na joven santracruceña y su novio marroquí buscan sellar su amor a través de un casamiento virtual, pero desde el Registro Civil de Caleta Olivia no les dan una respuesta. Mientras tanto, las familias de Argentina y del país africano ya están preparadas para hacer una videollamada conjunta por la ceremonia.

Valentina Encina conoció al amor de su vida, de origen marroquí, en sus vacaciones en Formosa. "Lo conocí en un momento de mi vida donde no la estaba pasando bien, él me empezó a hablar, aunque él no habla muy bien en español. Luego, cuando llegué a Caleta de mis vacaciones, me preguntó cómo había llegado y ahí empezamos a hablar por mensajes mediante el teléfono, él fue mi sostén desde entonces. Cuando pasó el tiempo me dijo que no podía ser mi amigo, que estaba enamorado de mí y se quería casar conmigo, yo me estaba separando", señaló la joven a La Opinión Austral de Santa Cruz.

Matrimonio virtual

La confianza y el afecto provocaron que ambos pensaran en casarse, pero se toparon con un impedimento. "Primero iba todo bien, después me hicieron pasar las mil y una. El año pasado mi futuro esposo me mandó todos los papeles y me dijeron que estaba todo bien, que no faltaba más nada. Entonces me dieron fecha para el 28 de febrero de este año. Yo estaba contenta que ya tenía todos los papeles y unos días antes de casarme voy hasta el registro y la secretaria me dice que la directora avisó que faltaba algo muy importante, que era el permiso de mi esposo, que lo tenía que autorizar y así nos podíamos casar".

"Las familias ya estaban reunidas para la ocasión, el casamiento iba a ser por videollamada, como para que quedara un lindo registro, y cuando él me manda todos los papeles, en medio de la pandemia, llamé y me dijeron que no estaban trabajando con matrimonios, que están trabajando solamente con defunciones, partidas de nacimiento y pérdida de DNI".

Amor y protocolos

Valentina reflexionó sobre el tiempo de pandemia: "La respuesta de la jueza es que no me podía casar por la aglomeración de personas, cuatro personas en una sala no es aglomeración, porque iban a estar los dos testigos, yo y ella, y esa es la respuesta que ella me dio, así que yo le pregunté cuándo más o menos se va a poder a normalizar esto y me dijo que no sabía".

"En Caleta Olivia no hay coronavirus, otra cosa es que ya están abiertos los gimnasios, ahora se va a abrir el casino, así que no entiendo nada y no me dan una respuesta concisa. En lugares donde hay virus se están casando, obviamente con el distanciamiento y los protocolos. Yo quiero una respuesta, después no quiero que me digan que mis papeles caducaron. La orden tiene que venir de Río Gallegos", cerró.