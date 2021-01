La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, afirmó que 2021 será "el año de la reconstrucción de la Argentina" y, en ese marco, resaltó la importancia de la "nueva fórmula de movilidad jubilatoria".

Lo dijo en el acto realizado en la ciudad de Chapadmalal, para la promulgación de la ley 27.609 de Movilidad Jubilatoria, que estuvo encabezado por el presidente, Alberto Fernández, y contó con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de autoridades nacionales, provinciales y municipales.

"Cuando dije que los jubilados no iban a perder más ante la inflación, lo cumplí. Y cuando dije que no iban a pagar más los remedios que pagaban para poder atender su salud, lo he cumplido; es la tranquilidad de saber que habrá un Estado presente que no los abandonará nunca más", dijo por su parte el Presidente.