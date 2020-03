U n juez de San Isidro le otorgó ayer la excarcelación bajo caución juratoria al personal trainer que había sido detenido en Olivos, por golpear a un vigilador de su edificio que lo había denunciado por no cumplir con el aislamiento ante la pandemia de coronavirus, tras haber regresado de los Estados Unidos.

La medida fue dispuesta por el juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, pese a que el fiscal de la causa, Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Este, había solicitado que al imputado, Miguel Ángel Paz (40), se le dicte prisión preventiva por los delitos de "lesiones y amenazas".

De esta manera, Paz dejará de estar con prisión domiciliaria, pero deberá permanecer aislado en su domicilio, ya que regresó el 12 de este mes de un viaje a Estados Unidos.

El hecho, que motivó incluso comentarios del propio presidente Alberto Fernández en redes sociales y entrevistas, ocurrió a las 21.10 del sábado 14 de marzo en un edificio situado en Rosales 2793, en la localidad de Olivos, cuando el vigilador, identificado como Gustavo Granucci, denunció la agresión por parte de Paz.

El ataque, que quedó filmado por cámaras de seguridad, se produjo en la sala del vigilador, adonde Paz, quien es inquilino en el edificio, se presentó visiblemente molesto y comenzó a insultar y golpear al empleado de seguridad. Es que Granucci le había advertido que no cumplía con el protocolo de sanidad dispuesto por el gobierno nacional por el coronavirus para las personas que, como él, habían regresado de viajes a países donde circula el virus.

"No emergen del expediente datos objetivos concretos que me permitan suponer que Paz entorpecerá el adecuado curso de la investigación; por el contrario, observo que esta se ha desarrollado en forma adecuada y que, incluso, desde el momento en que se dispuso la detención del causante, el Ministerio Público Fiscal no procuró la adopción de medida investigativa alguna pasible de ser obstaculizada", dice el juez en la resolución. En el dictamen, donde el fiscal pedía la prisión preventiva, Gómez resaltaba que la conducta de Paz "lejos de tratarse de una reacción desmedida" fue "intensamente violenta, voluntaria y desproporcionada".