D esde Patricia Bullrich (presidenta del PRO), hasta el intendente de Vicente López, Jorge Macri, respaldaron a la ex-gobernadora, María Eugenia Vidal, tras los dichos del actual mandatario provincial quien apuntó por la gestión en materia sanitaria.

"Presidente: su cinismo no está a la altura de su responsabilidad. Mañana discutamos si la cuarentena sirvió o no. Pero hoy, en nombre del 41 % de los argentinos, le pido respeto a usted y al gobernador. No vamos a dejar que usted ni nadie nos insulte", fueron las declaraciones de Patricia Bullrich, ex minisitra de Seguridad. En la conferencia de prensa del sábado, Kicillof resumió que la salud pública "estaba muy deteriorada" cuando asumió su gestión el 10 de diciembre. Sin quedarse callado, el Presidente agregó "ni Ministerio de Salud había". Es por eso que la oposición le respondió a través de las redes sociales.

El jefe del interbloque de JxC, Mario Negri, publicó en Twitter: "Gobernaron 28 años y querés que 4 años de Vidal te resuelvan lo que destruyeron ustedes. El sentido común indica que la pobreza de Buenos Aires es hija de tu familia política".

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, dijo en que "el gobernador no conoció cómo estaba la Provincia antes de Vidal" y mencionó como obras realizadas en la provincia "guardias hechas a nuevo y varios hospitales renovados. El mundo no empieza cuando uno llega".

El ex vicegobernador Daniel Salvador aseguró que "lamentablemente el gobernador Kicillof sigue construyendo un mentiroso relato aprovechándose de una conferencia donde los argentinos esperan unidad para afrontar esta grave situación".

El presidente de la Coalición Cívica y titular de su bloque de diputados nacionales, Maximiliano Ferraro, afirmó que en el gobierno de Vidal "se creó el SAME, 200 Centros de Salud (Red AMBA) y se invirtió en equipamiento, insumos y guardias hospitales. Kicillof, en vez de asumir su rol institucional, chicanea y no se hace cargo que su espacio político, el PJ, gobernó 29 años la PBA. Que se deje de especular y ser oportunista".

El senador radical Martín Lousteau tuiteó que "la situación de base de la PBA era un desastre, según Axel Kicillofok. Pero para ellos el que la gobernó 8 años era su mejor exponente Daniel Scioli, que fue su candidato a presidente. Mejor seguir trabajando juntos para cuidar a los argentinos en lugar de echar culpas".

"Las chicanas son absolutamente indignas del gesto de apoyo que estamos haciendo cientos de gobernantes de juntos por el cambio a lo largo y ancho del país, que optamos respetuosamente por acompañar en una situación de crisis", dijo el intendente de Pinamar, Martín Yeza.

De todas maneras, en declaraciones radiales a "El fin de la metáfora" (Radio 10) Kicillof manifestó que "la semana pasada me quisieron hacer pelear con (Horacio Rodríguez) Larreta y ahora con Vidal, no tengo tiempo para eso. No busqué polemizar porque eso ya lo debatimos en la campaña. No tengo tiempo para pelearme con Vidal. Lo que hay que hacer ahora es darnos una mano entre todos para revertir lo que está pasando".