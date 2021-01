F lorencia Peña inició su programa ayer informando algunas ausencias en el ciclo que conduce, "Flor de equipo", y se refirió al Covid-19 positivo por parte de los periodistas Paulo Kablan y Carmela Bárbaro: "Les queremos contar que hemos tenido un par de bajas esta semana". Es bueno recordar que además de compartir en el panel de "Flor de equipo", los panelistas trabajan en Rock and Pop en el ciclo "Ruleta rusa", por lo que es muy posible que los comunicadores se hayan contagiado ahí. Tras conocerse el diagnostico, el resto del equipo se practicó un hisopado y dieron negativo. Noelia Antonelli contó que en diciembre se realizó un estudio de rutina y los resultados arrojaron que había transitado la enfermedad de manera asintomática: "No sé cuándo lo tuve, me enteré porque generé anticuerpos", indicó. Por su parte, en el caso del periodista Paulo Kablan, es la segunda vez que transita la enfermedad, pues el año pasado, específicamente en el mes de julio, tuvo el virus: "Voy por un récord. Me hisoparon dos veces en mi vida y las dos veces di positivo. El estudio de Telefé es enorme, hay un gran distanciamiento. Estamos con barbijo hasta el momento de salir al aire. Es muy difícil contagiarse", expresó en una videollamada con sus compañeros. Finalmente Paulo Kablan habló de su reinfección: "Yo pensé que venía con más diferencia. En mi caso está científicamente comprobado que no es así. Por eso hay que cuidarse", dijo, y detalló que, a diferencia de la otra vez que transitó la enfermedad de manera asintomática, esta vez perdió el olfato, tiene dolor de cuerpo y levantó temperatura. "Tuve febrícula, más de 37 pero menos de 38. No mucho más, por ahora vengo bien".