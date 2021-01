Atraviesa, sin temor a equivocarnos, su momento profesional de mayor popularidad. Su reciente paso por la última edición del "Cantando", en calidad de jurado, la instaló en otras variantes del entretenimiento. Así dadas las cosas, Karina Jésica Tejeda, conocida artísticamente como Karina La Princesita, cumple hoy 35 años. Y la vida de la cantante y compositora no transcurrió, durante su infancia, sobre un lecho de rosas: "Me hicieron bullying durante mucho tiempo, me decían gorda, grasa, muchas cosas. No soy rencorosa, pero sí tengo memoria", aseguró. Sin embargo, la vida, posteriormente, le posibilitó a Karina una hermosa revancha.