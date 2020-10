U n día después de la conferencia de prensa que dio Alberto Fernández para referirse a la nueva etapa de la cuarentena, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también anunció otra fase en la provincia, donde dijo que habrá aperturas graduales de algunas actividades, según la evolución de la situación sanitaria.

Si bien el anuncio principal tiene que ver con el regreso progresivo de las clases en 24 distritos del interior de la provincia, también habrá otras actividades que comienzan a recuperar cierta normalidad.

Aún aislado en la residencia oficial de La Plata tras haber estado en contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus, Kicillof explicó que habrá una "apertura gradual condicionada e intermitente de algunas actividades", aunque advirtió que "si se observa un crecimiento o un rebrote retrocederemos".

Los nuevos permisos incluirán al personal de servicio doméstico que trabaje en un solo domicilio; restaurantes, bares y gimnasios al aire libre; salidas recreativas de niños y adolescentes en grupos de hasta 10 personas en lugares al aire libre y de cercanía durante una hora; y la ampliación de la habilitación para construcción privada a obras iniciadas en viviendas familiares y parques industriales.

Kicillof explicó que se tomó la decisión de habilitar estos rubros por "una baja leve de los contagios en la región del AMBA y en el Gran Buenos Aires".

"Hoy podemos decir que hace cinco semanas que estamos viendo una reducción leve en los casos del Gran Buenos Aires. Estuvimos en 5.300 casos promedio por día y hoy estamos en 3.600 en el Gran Buenos Aires, una reducción leve de los casos", resumió el mandatario provincial.

"Estamos enfrentando la pandemia con un Estado presente, un gobierno protector y un pueblo solidario", expresó Kicillof.

También indicó que pese a estas aperturas la población no debe confiarse: "No nos confiemos, no subestimemos al virus y sigamos resistiendo unidos".

Revisión cada 15 días

Kicillof explicó que la nueva etapa que comienza el próximo lunes 19 de octubre en la provincia será revisada cada dos semanas, cuando se establecerán nuevas etapas. "Van a ser tres etapas de aperturas de actividades, pero si hay un rebrote se retrocederá", insistió.

El gobernador resaltó que en el conurbano la situación está relativamente controlada, aunque señaló que en el resto de la provincia "se dio un proceso inverso".

"En el Gran Buenos Aires se observa una reducción leve pero persistente hace cinco semanas en la cantidad de casos de Covid, en tanto que en el interior hay un aumento acelerado de los casos positivos", expresó Kicillof, detallando un cuadro de situación que cambió respecto del inicio de la pandemia, cuando el Gran Buenos Aires representaba los casos más complejos y el interior provincial tenía una baja incidencia de contagios.

El mandatario provincial aprovechó los anuncios para defender su estrategia ante la pandemia: "Cada vez que dije que no había que abrir, se criticó con una dureza innecesaria. Está muy bien no estar de acuerdo, pero creo que las críticas fueron desmedidas".

También elogió el manejo del presidente Alberto Fernández e indicó que "el AMBA es una de las zonas más vulnerables y más riesgosas. Pudimos evitar una catástrofe muchísimo mayor".