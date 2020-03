C on duras críticas a la administración de María Eugenia Vidal y optimismo por sus primeros meses de gestión, Axel Kicillof inauguró formalmente la temporada legislativa de la provincia de Buenos Aires. Durante su mensaje, el gobernador bonaerense adelantó que buscará sumarse a la Ofephi, el ente donde confluyen las provincias productoras de petróleo. Si bien no hay extracción, asegura que el hecho de refinar el 80% del petróleo del país en la provincia debería bastar para tener un lugar en ese selecto club, donde se definen, entre otros temas, las obras para potenciar el yacimiento de Vaca Muerta.

Además, el mandatario provincial destacó -a tono con la discusión planteada por el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner- que se debe poner un fin a "las inequidades" respecto de la coparticipación y el reparto de fondos. Lo hizo tras señalar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un presupuesto que supera a la sumatoria de todos los 135 municipios provinciales, y advertir que mientras Horacio Rodríguez Larreta debe atender las necesidades de 3 millones de habitantes, él debe asumir el desafío ante casi 17 millones de personas.

Durante poco más de una hora y media, Kicillof repasó el estado de la provincia y sostuvo que el cambio de prioridades dispuesto por su gestión ya se hace notar. "Puedo decir que en estos 82 días estamos poniendo en marcha la provincia de Buenos Aires, empezamos a hacer la diferencia", remarcó el gobernador, quien aseguró que al asumir el gobierno encontró una "situación de abandono".

El eje de su mensaje fue el repaso de la "tierra arrasada" que encontró en la administración provincial, de la que destacó "el estado de abandono y la desidia". "No hay nada peor para la provincia que el neoliberalismo, del que Buenos Aires es víctima preferencial, por ser el corazón productivo del país. Nunca más al neoliberalismo", dijo antes de enumerar las críticas cifras de pobreza, destrucción de empleo y caída de actividad en sectores industriales. "Hay 6.675.000 bonaerenses bajo la línea de probreza, lo que representa el 38,4% de la población, y los más afectados son los niños, niñas y adolescentes", dijo.

Además, se refirió al problema de la deuda y destacó una vez más que trabaja en coordinación con el gobierno nacional. El tramo más encendido de su discurso fue cuando explicó que había suspendido un aumento del 25% en las tarifas eléctricas, y ordenó revisar el cuadro tarifario de las empresas.

Por último, el gobernador criticó a la oposición por los cambios que introdujeron al proyecto impositivo de 2020 y los acusó de defender "al 1% más rico de la población. Así va a ser difícil", les dijo. Y destacó que "cuando insertamos recursos en los sectores menos favorecidos, cuando se crea empleo de abajo, descubrimos que el derrame va de abajo para arriba. Si nosotros creamos poder de compra, le mejoramos la vida a la gente, le permitimos vivir, tener dignidad, va a consumir, va a comprar, y eso va a generar demanda, producción, va a generar producción y trabajo. Después de estos cuatro años, entendamos eso: la política de inclusión social es la mejor política de industrialización y de producción".