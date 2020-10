C on "una enorme satisfacción", el gobernador bonaerense Axel Kicillof celebró poder anunciar que saben "cómo vamos a poder tener una temporada 2021" ante la pandemia del coronavirus.

"Es una enorme satisfacción estar anunciando que ya sabemos cómo vamos a poder tener una temporada 2021, conviviendo con el virus", enfatizó Kicillof al presentar en el Museo MAR, de Mar del Plata, los protocolos sanitarios para la temporada turística 2020-2021.

Acompañado por el ministro de Turismo nacional, Matías Lammens, y el titular de la cartera bonaerense de Producción, Augusto Costa, confirmaron que habrá que tener una aplicación en el celular para tramitar los permisos y conocer el protocolo. Los turistas "deberán bajarse la una aplicación especial, como estamos acostumbrados a la app Cuidar, habrá una app Cuidar Verano, específica para la provincia de Buenos Aires, donde estarán todos datos de quien se va a desplazar, dónde va a vacacionar, con quién, transporte, domicilio donde se alojará, comprobante, y toda esa información va a permitir que los municipios validen el certificado para poder viajar", remarcó Costa.

El funcionario también descartó algo que habían anunciado los intendentes de la costa: "La cuestión de testeos previos (hisopados) no será un requisito para viajar, no será obligatorio ni exigido, ya que no es del todo efectivo, pero sí habrá en los diferentes municipios un refuerzo de sistemas de testeo, prevención sanitaria, y en caso de alguna persona presenta síntomas y da positivo deberá regresar a su lugar de residencia".

Sin campings ni teatro

"Esta temporada lo primero que vamos a plantear es que va a haber protocolos. ¿Se va a poder veranear? Sí, pero no como siempre", aclaró Kicillof. Durante la conferencia informaron que no habilitarán los campings "debido a que tienen áreas de uso común como los baños", y que la temporada de verano será considerada desde el 1º de diciembre hasta el 4 de abril, con la Semana Santa.

Tampoco consideraron que estén dadas las condiciones para permitir la temporada teatral, un clásico del verano en la costa.

Festejaron

"La provincia tenía todos los números para un desborde del sistema" de salud por el coronavirus, pero por el "esfuerzo" de todos los sectores se pudo "pasar esa prueba", remarcó Kicillof. "Esta temporada depende de las condiciones epidemiológicas", agregó. "Aunque teníamos todos los números para que hubiera un desborde del sistema sanitario, hemos podido pasar esa prueba, de momento exitosamente. En el conurbano estamos viendo ya seis semanas consecutivas de caída en la cantidad de casos", resaltó.

También participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el intendente local de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro.

Lammens, en tanto, destacó el "trabajo en equipo" con la provincia. "El hecho de tener temporada de verano es una decisión política del gobierno nacional, que en primer lugar pone en valor la importancia del turismo, en particular para muchas ciudades", sostuvo.