"No nos vamos a conformar con un nivel bajo de contagios, nos vamos a dedicar a aplastar la curva", aseguró ayer el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante la conferencia de prensa en la que actualizó la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires y brindó detalles de la próxima etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO). Asimismo, se refirió a la política de testeos de contactos estrechos no sintomáticos: "Contamos con las capacidades para cortar la cadena de contagios, hisopando a los contactos estrechos aunque no presenten síntomas. Si fuera positivo, haremos el seguimiento luego sobre sus propios contactos estrechos". Agregó que "vamos a lanzar el plan de vacunación público y gratuito más grande del que se tenga memoria, basado en criterios de igualdad y equidad. Estamos trabajando con los laboratorios que tienen los estudios más avanzados, más allá de sus procedencias, para que las vacunas estén rápidamente en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires". Acerca de la temporada de verano, Kicillof se refirió a los 13 protocolos que se presentaron esta semana para sostener las políticas de cuidado durante las vacaciones y aseguró que "la aplicación Cuidar Verano ya está lista". Por otra parte, indicó que "estamos desarrollando protocolos para la nocturnidad destinados a evitar las fiestas clandestinas en lugares cerrados y con mucha gente".