El gobernador bonaerense sorprendió ayer al publicar una foto de la videollamada que mantuvo con Milagro Sala, la dirigente social kirchnerista que cumple prisión domiciliaria en Jujuy. "Me comuniqué por videoconferencia con Milagro Sala. Hablamos del lawfare. ¡No más presos políticos en Argentina!", escribió Kicillof para acompañar la imagen en la que se lo ve hablando por videoconferencia con la dirigente de la Tupac Amaru jujeña.

La conversación se dio cuando las diferencias internas del Frente de Todos respecto de los presos políticos en el país parecía haber bajado su intensidad, luego de los cruces que hubo entre distintos funcionarios del propio gobierno nacional.

La comunicación con Kicillof responde a un pedido que la dirigente social realizó en los últimos meses e incluso fue uno de los tópicos que charló con el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, el pasado 8 de noviembre. Ese día el ex mandatario, acompañado del ex vicepresidente Álvaro García Linera, visitó a Milagro Sala en su casa de Jujuy. La líder social jujeña expresó: "El gobernador sale a gritar a los cuatro vientos en Buenos Aires que coincide con Alberto y sus políticas económicas. Digo, si hay tanto acuerdo, ¿por qué no comienzan a charlar ya sobre la libertad de todos los presos políticos de Jujuy?". La videollamada que Kicillof realizó fue para saldar ese reclamo y reforzar el pedido de libertad y criticar el lawfare en Argentina.