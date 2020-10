T ras los anuncios del último sábado, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reiteró ayer que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se logró reducir el número de casos por coronavirus, lo que permitirá que se vayan abriendo "actividades de forma gradual y condicionada por 15 días", aunque aclaró que, si hay retrocesos, se dará marcha atrás en las aperturas.

La provincia avanzará desde el 19 de octubre con la habilitación de las actividades que aún permanecían suspendidas para evitar la circulación del virus.

"En el AMBA hemos logrado una reducción significativa de casos, por eso iremos abriendo actividades de forma gradual y condicionada por 15 días", escribió el gobernador en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, apuntó que "si funciona bien", seguirán "autorizando" aperturas, pero que, si no es así, se volverá "para atrás".

Junto con las declaraciones, el gobernador compartió una entrevista televisiva realizada ayer en la que repasó la actualidad epidemiológica de la provincia y del AMBA.

"A mí me ha criticado durante todo este tiempo la prensa macrista por querer cerrar todo (pero) no me importa. Nos dedicamos con la situación más compleja a evitar una catástrofe en el conurbano, que la tuvimos a centímetros", dijo el gobernador.

En esa línea, advirtió que, si no se tomaban las medidas a tiempo, "hubiera habido muchísima gente sin camas, como lamentablemente pasa en otros lugares del país que están hoy a 90 y pico de ocupación (de camas de terapia intensiva)".

"Nosotros evitamos ese desastre, pero siempre tomando medidas de cuidado de la salud", dijo.

Explicó que en "las últimas seis semanas" se registró "una reducción de casos en el conurbano" por el que se pasó de" un promedio de 5.300 casos por día -promedio semanal- a 3.500".

Si bien "todavía es un nivel, viene reduciéndose lentamente", agregó y apuntó que por eso "no estamos para abrir todo ni para hacer marketing con las aperturas".

A la oposición

Cumpliendo 13 días de aislamiento por haber tenido contacto con un colaborador que tuvo Covid-19 positivo, Kicillof cuestionó además la postura "anticuarentena de una parte de la oposición y de una parte de los medios de comunicación", y explicó que, con las medidas tomadas, "no es que se les está restringiendo la libertad", sino que se trata de una limitación para cuidar la salud.

Respecto del sistema sanitario, dijo que con la gestión de su predecesora, María Eugenia Vidal, hubo "un deterioro estructural, reflejado en hospitales sin terminar" y agregó: "Salimos de eso, pero no sin costo, no se puede salir de eso sin costo".