Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, resumió que "no están dadas las condiciones para seguir haciendo grandes aperturas", y su justificación fue que "el personal de salud está muy cansado".

En declaraciones con "La vuelta completa" (AM 530), el funcionario provincial criticó que "se quejan porque no los dejan salir y luego por el aumento de los casos, no hay mucho razonamiento". En esa línea, destacó que "cuando el sistema de salud se satura puede llegar hasta el 12 o 15%, cuando no está en un 3%. 10.000 casos son 300 fallecidos, por eso hay que bajar la transmisión".

"Esto no es un juego, es una enfermedad", se quejó Kreplak. Para el funcionario de Buenos Aires, "el índice de contagio en el personal de salud en PBA es relativamente bajo, comparado con otras partes del mundo. La tasa de letalidad está por debajo de la esperable".

Kreplak se metió en la discusión política, y disparó que "hay un problema y una interna en la oposición, me preocupa que algunos dirigentes políticos sigan las recomendaciones de Macri, que no está preocupado por la salud de la gente".