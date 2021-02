C on hincapié en los esfuerzos del gobierno nacional para reducir la inflación y frenar las remarcaciones constantes de los precios de los alimentos, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, admitió que hay "subas desmesuradas" en los productos de la canasta básica, por lo que comprende "el malestar" de los consumidores y aseguró que trabajan para que "el aumento de los costos no se traslade a las góndolas".

"Entiendo el malestar de mucha gente cuando dice subió tal producto, es cierto que hay subas desmesuradas", dijo el funcionario en declaraciones a Radio 10.

En este sentido, explicó que "las autoridades de Comercio han realizado inspecciones, ha habido actas de infracción, clausuras y multas a comercios; en el Mercado Central se ha implementado un mecanismo donde todas las semanas sale una lista de precios de referencia mayorista y minorista".

Destacó que "luego está el trabajo del acuerdo económico-social vinculado a armonizar salarios y precios" y, además, lo que consideran "una rueda que ayuda, los programas Precios Máximos, Precios Cuidados, los acuerdos, la Ley de Góndolas, medidas que trabajan para ir resolviendo la inflación".

A partir de estas medidas "hemos tenido una reducción importante en el precio de los alimentos en la góndola", dijo, aunque reconoció que "hubo una disparada importante en los alimentos frescos, carnes, frutas y hortalizas, los que han tenido una evolución muy por encima incluso del promedio de la inflación".

Y agregó: "Estamos trabajando junto al ministro (de Agricultura) Luis Basterra para evitar que el aumento de los costos luego se traslade a las góndolas. También en aumentar la oferta para evitar la suba de precios tan fuerte que hubo en el 2020".

Con frigoríficos

Kulfas subrayó la importancia del acuerdo con los frigoríficos exportadores para la baja en el precio de ocho cortes de carne: "Es un primer paso que se dio con frigoríficos exportadores que ya tienen cadena de abastecimiento con los grandes supermercados", celebró e indicó que "la idea es poder tener un esquema de este tipo durante todo el año".

Escenario

Al explicar la presión sobre los precios de la comida, Kulfas indicó que "por un lado está la cuestión macroeconómica con un escenario de precios internacionales en alza", y remarcó que "si bien por un lado significa una buena noticia que es que va a haber más dólares por exportación, por otro implica tensiones internas de precios".

Igualmente, resaltó que la actividad económica está mostrando cifras de reactivación en sectores como el industrial, el de la construcción y el de la agroindustria, y dijo que "son tres sectores muy importantes de la Argentina, productores de bienes, generadores de empleo".

"Estamos muy contentos con el escenario que se viene de reactivación, obviamente heterogénea, porque hay sectores que todavía están con dificultades como resultado de la pandemia", concluyó Kulfas.