La pandemia por el coronavirus generó cierto desjustes económicos en todas las actividades deportivas, entre ellas el básquetbol. En las últimas horas la Asociación de Jugadores (AdJ), que representa a los basquetbolistas profesionales argentinos, se mostró firme con su decisión y expresó que "

"estamos dispuestos a negociar que se abonen la totalidad de los contratos en un tiempo más razonable. Hoy no hay ningún club en condiciones de cumplir el 100 por ciento de las obligaciones" dijo Carlos Montesano, secretario de la AdJ. "Uno no es tanto y ve la situación de los clubes que no están cobrando el sponsoreo. Veremos cómo se puede pagar" agregó, en declaraciones al programa radial ‘Reloj de 24’ (AM 530).

Sin embargo, Montesano advirtió que hay distintas instituciones que están en falta hoy y que "adeudan el pago de contratos" anterior al 31 de mazo pasado.

Y con relación a la versión que circuló de que los certámenes locales serían interrumpidos y podría no haber campeones en las distintas categorías, Montesano afirmó que "no hay comunicación oficial aún. En esta semana tendremos alguna reunión vía virtual".

"La preocupación actual consiste en cómo terminar la temporada por el carácter alimentario de los contratos de los jugadores. Ni hablar de los de categorías más bajas como Liga Argentina o Torneo Federal", finalizó.