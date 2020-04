La joven que circulaba por las calles de Villa Ballester sin barbijo y fue interceptada por la policía, atacó a los uniformados con gas pimienta, los rasguñó y los mordió, estuvo demorada en la seccional algunas horas y ya está en la casa.

La mujer, de 29 años, identificada como Laura Turzanski, empleada doméstica -según registros previsionalesû, fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 2ª de San Martín. El fiscal Paul Starc y el Juzgado Federal de Tres de Febrero a cargo del doctor Juan Manuel Culotta resolvieron imputarla por resistencia a la autoridad, lesiones e infracción del artículo 205 (violación de la cuarentena). Tras pasar pocas horas detenida, Turzanski fue llevada de vuelta a su casa. En las últimas horas declararon los policías a los que agredió, que dieron una versión que coincide con lo que se ve en el video hecho público. El efectivo que fue atacado con gas se recupera favorablemente. El hecho tuvo lugar el martes por la tarde. La mujer circulaba por la calle Intendente Witcomb al 2700, entre la avenida Córdoba y la calle Alberdi, cuando fue interceptada por los policías. Ella se negó a identificarse y argumentó: "Un decreto no está por encima de la Constitución Nacional. No es estado de sitio, no me podés tocar". Uno de los policías filmó la situación. "Venga para acá, no la voy a tocar. Usted está quebrantando la ley", le dice el oficial. "Vos la estás quebrantando. Estás violando el artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional", le retrucó la mujer. Cuando el uniformado se colocó delante de la vecina, ella extrajo un aerosol de gas pimienta y lo atacó.