Encara el desafío de conducir "Confrontados" por el Canal 9, un programa que ya estaba al aire con otras caras al frente, más nuevos panelistas, todos hombres, en un horario competitivo. Marina Calabró no le esquiva a ningún tema cada vez que la entrevistan y en diálogo con "El show del espectáculo", por AM 1300 La Salada, aseguró que al vínculo con su hermana le pone un 10. "A veces tenemos algún chisporroteo y se hace público porque soy muy estómago resfriado", explicó.

Y si tiene que "elegir cuñado", sin duda escoge a Antonello: "Rossi es el padre de mis sobrinos, pero los dolores de cabeza, la mala sangre que nos hicimos todos en el tremendo quilombo que nos salpicó me resultó difícil de digerir. El Tano no le hizo nada a Iliana, tomó la decisión de vida de volver a Italia y es legítimo".

Luego se le consultó sobre el momento más duro de su vida y no dudó: "La muerte de mi viejo. Fue en 2013 y de solo hacer contacto con la idea me angustio. Es una espina que no se desclava más. Es un dolor eterno, que va a estar siempre y nada se compara con eso. Lo que pasó con Rossi fue un dolor grande. Él nos apoyaba, no nos juzgaba, no nos exigía y estaría contento de que hoy estemos felices haciendo lo que nos gusta", expresó, muy emocionada.