Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa, pidió a través de las redes sociales no olvidar el crimen de su pareja, ocurrido a la salida del boliche Le Brique en el centro de Villa Gesell en enero pasado, y agregó que los rugbiers imputados por el episodio le "robaron todo".

A través de su cuenta de Twitter, la piba solicitó que no se olvide el crimen y nombró uno por uno a los ocho detenidos y a los dos excarcelados.

"Cuando todos de a poco se vayan olvidando, les voy a recordar: Máximo Thomsen, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Matías Benicelli, Alejo Milanesi, Blas Cinalli, Enzo Comelli, Juan Pedro Guarino, Ayrton Viollaz. Te robaron todo, nos robaron todo", fueron las palabras que utilizó la joven para recordar el crimen de su novio.

"El dolor es muy grande y se va acrecentando con el paso del tiempo. No entiendo a las personas que me dicen que el tiempo cura las heridas, me parece que es al revés", dijo Julieta.

"Yo lo extraño cada día más. A veces veo que en la televisión cada vez se habla menos del caso de Fernando, la gente se va olvidando de a poco, por eso no quiero que nadie se olvide de lo que pasó. Mi corazón me dice que tengo que hacer todo lo que se pueda para que nadie lo olvide", agregó.

En tanto, uno de los abogados que representa a la familia de Fernando, Fabián Améndola, aseguró que aguarda para los próximos días que la Cámara de Apelaciones de Dolores resuelva si mantiene con prisión preventiva a los ocho rugbiers acusados del asesinato. Dos de los deportistas apresados (Lucas Fidel Pertossi y Enzo Tomás Comelli) pasarán hoy su cumpleaños lejos de su familia y encerrados en la Unidad Penitenciaria N° 6 de Dolores.