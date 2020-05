Fabiola Yáñez, primera dama de la Argentina, manifestó su preocupación en el Día Internacional Contra el Bullying compartiendo un video en sus redes sociales para concientizar sobre las consecuencias del acoso escolar. "Hoy, 2 de mayo, es el día internacional de la lucha contra el bullying. Según Unicef, uno de cada tres niños sufre acoso en el mundo. América Latina es la región con mayor cantidad de casos de víctimas", escribió en la publicación la pareja del presidente Alberto Fernández.

Luego, la periodista continuó: "El ciberbullying crece día a día, y es importante que no digas en las redes sociales, donde se esconde valentía, aquello que no dirías en la cara. Tené presente que del otro lado de la pantalla hay un ser sensible como vos. Por eso. juntos, al bullying lo paramos entre todos". El texto fue la descripción que eligió para acompañar un video que armó sobre la problemática que le preocupa y sobre la que tiene pensado continuar trabajando. En el archivo pueden observarse varias imágenes ilustrativas de alumnos en un contexto escolar.

Además, en el video informa, a través de una voz en off: "El bullying es humillar intencionalmente a una persona que no puede defenderse. Siempre participa el agresor, la víctima y un espectador. No es sólo un juego de niños. Lastima, hiere y tiene consecuencias". "Se produce cuando las agresiones apuntan a desarmar al otro, a dejarlo expuesto ante la mirada de un grupo con insultos, apodos, amenazas y hasta agresiones físicas. Nadie se hace fuerte por soportar el dolor en silencio. Al contrario, produce depresión, aislamiento, baja autoestima y desconfianza. Nadie tiene ninguna característica que justifique ser acosado, no busquemos en la víctima las causas de humillación", continuó.