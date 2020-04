Más allá de que la idea de reducir los sueldos de los jugadores para amortiguar la crisis económica de los clubes aún no está firme, el presidente de Racing, Víctor Blanco, interpretó que los futbolistas son conscientes de la emergencia sanitaria a nivel mundial, y por ende entenderán a las tesorería de los clubes. De hecho, ya adelantó que, de darse la colaboración del plantel, la reducción de los salarios se hará de forma consensuada. "La reducción de los salarios será consensuada, los jugadores lo van a entender, no viven en una burbuja", interpretó el mandamás de la Academia, quien días atrás ya había asegurado que primero van a cobrar los empleados del club, luego los futbolistas que menos ganan y por último se saldarán los sueldos más altos. En diálogo con FM Late, Blanco, a la vez, explicó que "los fondos que entran al club no alcanzan para pagar porque entran de los socios, sponsors, televisión, pero no sabemos hasta cuando". Así y todo, el titular de la entidad de Núñez aclaró que "Racing está ordenado y con los sueldos al día".

El regreso, incierto

Por otra parte, Blanco se refirió al posible regreso del fútbol, dejando un panorama poco alentador. "Hoy por hoy la vuelta del fútbol es incierta. Seguramente, antes que vuelva el fútbol se van a necesitar 15 o 20 días para que los jugadores hagan una especie de pretemporada", expresó, y enseguida, agregó: "Siendo esperanzador, se podría jugar sin público".