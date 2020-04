La postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio para 2021 se convirtió en un problema para Fernando Batista, técnico del Seleccionado argentino que participará de esa competición, ya que no iba a poder contar con jugadores que estaban al límite de la edad permitida para tal caso (23 años). Sin embargo, la FIFA decidió "mantener los criterios de elegibilidad contemplados en un principio (jugadores nacidos el 1°/01/1997 o en una fecha posterior y tres jugadores adicionales)", por lo que el torneo de fútbol será Sub 24 y no Sub 23.

De esta manera, quedan habilitados Lautaro Martínez (foto), Gonzalo Montiel, Marcos Senesi, Santiago Ascacíbar, Lucas Robertone y Matías Vargas, entre los jugadores más importantes que iban a quedar afuera por pasarse de la edad permitida. El Bocha también podrá contar con Cambeses, De La Fuente, Nadalín, Mosevich, Bravo, Escobar, Cáseres, Brunetta, Colombatto, Valenzuela y Ponce.