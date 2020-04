Aunque en principio no se animaban a "blanquear", el Pocho Lavezzi y la modelo brasileña Natalia Borges están lo suficientemente seguros de su romance como para hacerlo público. Primero se había dicho que el ex futbolista había hecho una "icardiada" ya que ella había sido novia de un amigo suyo, pero Lavezzi explicó que aquella relación había terminado hace años.

En las últimas horas Natalia, quien se encuentra junto a él pasando su cuarentena en la hermosa isla caribeña de Saint Barth, publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje romántico: posteó una foto donde se lo ve a Lavezzi con anteojos de sol y ambos muy risueños. La joven escribió: "No puedo resistir esta sonrisa".

En el mismo contexto, la ex pareja de Lavezzi, Yanina Screpante, había dado su opinión sobre la relación al periodista Lío Pecoraro: "No me extraña que el Pocho haga esto, si estuvo con la novia de Nacho, que se la pasaban comiendo juntos, eran súper amigos. Le mintió en la cara, se la agarró en Brasil después hace unos años y hace poco de nuevo. En fin, que haga lo que quiera, problema de él. Le vendrá el karma".