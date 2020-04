Tras la viralización de un video de Michael Bublé, en el que empuja a Luisana Lopilato -que fue muy criticado en redes y abrió el debate sobre si la actriz era víctima de violencia de género-, la rubia hizo un extenso descargo en sus redes sociales para hablar del gesto de su marido. Ayer volvió a hablar, cansada de que tilden de "maltratador" y "machista" al cantante canadiense, y durante un video en vivo junto con Michael, expresó: "Estoy totalmente agradecida, gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro. Pero sí hay que estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal". Para cerrar, reflexionó: "Me puso muy contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina. Y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen y que nos tienen. Así que, una vez más, gracias, pero este no es mi caso".