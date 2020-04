La presencia del coronavirus en el mundo derivó en la suspensión de los torneos de fútbol. En la actualidad. En todo América Latina, el único lugar donde la pelota sigue rodando es en Nicaragua, pero a puertas cerradas. "Se hace pesado jugar cada tres días, y la verdad, quien diga lo contrario miente. Queda poco para terminar la temporada y luego los playoffs", afirmó el español Pablo Gállego, goleador del Managua. A pesar de que el país en el que vive no es considerado de riesgo, el estrés lo persigue al estar tan alejado de sus familiares: "Es un estrés enfrentar cada partido. Uno pierde energía pensando en la familia, en mi caso en España donde ahí es un problema que está dando mucho de qué hablar y que está paralizando la sociedad. Aquí en Nicaragua, gracias a Dios no nos encontramos en esa situación porque aquí no se ha salido de control, pero por lo que ocurre en España sí. Vivo mucho más preocupado y el fútbol pasa a un segundo plano cuando hay vidas en juego, más cuando es la de tu familia y amigos", detalló.