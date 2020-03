Bérgamo es una de las ciudades más afectadas por el coronavirus en Italia. Allí reside Alejandro Gómez, capitán y figura del Atalanta. Sin embargo, el Papu está muy lejos de extrañar el regreso de la competencia. En una entrevista con Sky Sport, el delantero argentino se mostró muy preocupado por la actualidad que se vive en el día a día en Italia por todas las muertes causadas por el virus. "Lo que vivimos ahora es algo terrible", declaró.

"La situación del país no es la mejor, uno trata de ser positivo, pero cada día hay noticias feas. Cuando te levantás y mirás las noticias te entra tristeza. No se puede hacer otra cosa que quedarnos en casa, ser positivos y esperar que todo esto pase pronto", tiró. "En los últimos cuatro años con el Atalanta hemos dado mucha felicidad a una ciudad entera. Lo que vivimos ahora es algo terrible, que todavía no sé explicar. Deberíamos estar felices por nuestros resultados como club, pero ahora tenemos que pensar en las familias que están sufriendo. El fútbol es lo último que me interesa", soltó.

Por último, el Papu se refirió a la serie de Champions con el Valencia, señalada como la gran causante de que se esparciera el virus en gran parte de Italia. "La ida se jugó porque en ese momento todavía no había muchos casos y nadie tenía mucha idea de qué hacía este virus. En la vuelta ya estaba todo podrido acá en Italia, pero España estaba como nosotros antes, fuimos a Valencia y no había controles. Ahora es el segundo país de Europa con más contagios. Haber jugado esos partidos fue terrible...", cerró.