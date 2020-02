El esposo de la mujer violada y padre del niño asesinado en la localidad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, dijo que su mujer sólo se lamenta por su hijo y que él esperaba recibir ayuda para poder viajar a acompañarla. Finalmente, el gobierno de Santa Cruz colaboró con el costo de los pasajes y viajó. "Hace un rato pude hablar un poquito porque tampoco puede hablar mucho. Lo único que ella atina a decir es ‘mi bebé, mi bebé’", expresó Celso desde su casa de la localidad salteña de Rosario de la Frontera. El hombre, quien dijo que está "muy dolido" y "sorprendido" por lo sucedido, contó que su mujer viajó con el niño el 10 de febrero pasado a Buenos Aires para visitar a una hija que vive allí y que, luego, ambos fueron a Puerto Deseado.

"Ella salió a caminar a la costa, le gustaba ir, como estaba sola allá salia a caminar con el bebé, le gustaba eso, siempre quería ir y este año se dio que se fue", contó. "Ahora tengo esta triste noticia, no sé qué hacer", expresó el hombre. Celso dijo que es por ahora su hijo, el que vive allá, quien se estaba ocupando de todo, mientras que su mujer sigue internada. "Él (por el hijo) tampoco quiere contarme mucho, me dijo que cuando vaya me voy a enterar", explicó.