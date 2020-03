El avance del coronavirus preocupa al mundo, pero los gobiernos de los países afectados no se manejan de la misma manera. Aunque en los Estados Unidos la cifra de infectados crece a pasos agigantados, superando a Italia y a España, en Miami, Florida, la cuarentena todavía no es obligatoria. Si bien la mayoría de los negocios y las playas están cerrada por precaución, Loly Antoniale se mostró relajada y muy sexy posando sobre la arena. A través de Instagram, compartió dos fotos con el mar de fondo y preocupó a sus seguidores por haberse mostrado al aire libre en plena pandemia. "Son tus besos la dulce fruta que me embriaga", expresó la modelo junto a las imágenes en bikini, parafraseando el hit de Thalía. "Deberías estar en tu casa", "¿Y por qué estás en la playa?", "¿Y la cuarentena?", son algunos de los comentarios que le dedicaron los usuarios, preocupados.