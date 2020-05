Mientras el aislamiento social decretado por el avance del coronavirus comienza a desestabilizar la economía de las pequeñas y medianas empresas, "Crónica" dialogó con el dueño de uno de los "bares notables" de la ciudad de Buenos Aires para comprender la situación que les toca atravesar.

"La gastronomía está pasando por un momento crítico. No podemos abrir y el delivery resulta un analgésico, porque no nos representa ni el 10% de lo que factura un restaurante o un bar", contó Felipe "Toto" Evangelista, responsable de El Viejo Buzón, ubicado en Neuquén al 1100, Caballito.

"Sabemos que vamos a ser una de las últimas actividades en volver a trabajar al 100%. Nuestra preocupación es que hay muchas medidas que se anuncian y no las podemos conseguir. Los bancos piden que uno tenga carpeta de crédito, dicen que no tienen cupos o que no te da el capital que vos tenés para el crédito. Por otra parte, la AFIP no avisa por qué no nos incluyen el Repro, que es la posibilidad que tiene una pyme para conseguir que les paguen parte del sueldo a los empleados", manifestó.

"Lo nuestro es un bar notable, de los 76 que hay en la ciudad. Si bien nos escuchan en el Ministerio de Cultura y desde el gobierno mismo, todavía no hay medidas reales que permitan tranquilizarnos", destacó y agregó: "La posibilidad de pagar sueldos es cero".

"Tenemos cuatro empleados que no saben qué hacer -continuó-. Espero que la insensibilidad no mate la historia. Considero que los cafés en Buenos Aires son parte de nuestra esencia y extrañamos a los amigos que vienen a tomarse una cerveza, al café, a las charlas de bar. Yo sé que hay prioridades y que la actividad sanitaria debe tener la atención primordial por parte del Estado, pero también habría que ver el día después. El miedo mío es el día después. Qué va a pasar con la economía, quién va a pagar la factura que deje el Covid-19", se preguntó.

El Viejo Buzón, ubicado a unas pocas cuadras de la cancha de Ferro, nació como panadería hace cien años y con el tiempo se transformó en lugar de encuentro de los vecinos de Caballito. En 1993 la Legislatura porteña lo declaró "Esquina Histórica de la ciudad".