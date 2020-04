Mucha fue la sorpresa de la audiencia de "Juntos podemos lograrlo", por Telefé, cuando Santiago del Moro le preguntó a Xuxa durante una entrevista en videoconferencia a qué cantante argentino recuerda con más cariño y ella dijo "Ricky Maravilla". Esto no pasó inadvertido por el intérprete, que se mostró conmovido: "Me da mucha alegría y mucho orgullo que Xuxa se haya acordado de mí. Por mi mente me pasan muchas cosas que hemos vivido. Tantos viajes a Brasil para participar de su programa. Conocí su casa en Barra de Tijuca. He compartido su hogar, su pileta de natación", contó en diálogo con el sitio web de radio Mitre.

Luego amplió: "Es una persona muy amable. Que se haya acordado de mi nombre es un gran orgullo". Pero, ¿hubo un romance? Ricky admitió: "En mi caso fue un amor muy grande pero de admiración. Transparente. Realmente fue algo muy hermoso, cada vez que hablábamos nos sentíamos muy bien. De lo que ustedes piensan no pasó nada. Los caballeros no tenemos memoria".