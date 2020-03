Además de estar al frente de su banda, Coronados de gloria, Gloria Carrá la rompe en la obra "Sex, viví tu experiencia" y admitió que no extraña formar parte de una ficción diaria ni la inquieta no estar activa en la pantalla chica. En diálogo con "Por si las moscas" se mostró indignada con los productores que todavía "no cambiaron la cabeza". "Siguen mostrando a señores de más de cuarenta y pico con chicas de veinte sin justificarlo por ningún lado. Ahora, si van a contar una historia de una mina de cuarenta que sale con uno de veinte, esa sí la van a rejustificar. Si es al revés, no", opinó. Gloria fue por más y dijo que estas situaciones se dan, principalmente, por las exigencias de los actores. "Los que pasaron los cuarenta quieren que les pongan al lado una pendeja para sentirse jóvenes, esa es la realidad", sentenció.