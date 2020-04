Milán fue el gran epicentro de casos registrados y de muertes por coronavirus en todo Italia. Y si bien el gran contagio en la región se dio para fines de febrero, primeros días de marzo, Romeru Lukaku encendió las alarmas a todos. El delantero belga de Inter contó que en enero, 23 de los 25 futbolistas profesionales que tiene el club milanés tuvieron fiebre y síntomas compatibles con la enfermedad, al tiempo que recordó cuando un compañero casi se desmaya en pleno partido.

"Tuvimos una semana de descanso y cuando volvimos, lo juro, 23 jugadores de 25 estaban enfermos. No es broma. Jugamos en casa contra el Cagliari de Radja Nainggolan (el 26 de enero, por la Fecha 21 de la Serie A -igualaron 1 a 1-) y después de unos minutos uno de nuestros defensores tuve que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya", afirmó durante una entrevista que brindó en un directo de Instagram con Kat Kerkhofs, presentadora de TV y pareja del atacante de Napoli Dries Mertens (ambos futbolistas comparten plantel en la selección de Bélgica)

Al futbolista que hace mención Lukaku es el marcador central Milan Skriniar. El eslovaco tuvo que ser reemplazado por Diego Godín a los 17 minutos de la primera parte. "Todos tosieron y tuvieron fiebre", sentenció.

"Yo me puse más caliente de lo habitual. No he tenido fiebre en años. Después del partido me fui directo a la cama", remero el atacante que comparte la ofensiva con el argentino Lautaro Martínez. No obstante, sentenció: "Nunca hicimos pruebas para Covid-19 en ese momento, por lo que nunca lo sabremos con certeza".