P ertenecer no siempre tiene privilegios o la necesaria consideración", musitan en la CGT. Para el cara y ceca de su alineamiento tras el gobierno consideran que honran su compromiso de "ser parte", tanto para el apoyo al Ejecutivo en su puja contra los acreedores externos como por la necesidad de reivindicar el Mercosur, acta original, que remarcó Alberto Fernández.

"Hay más ejemplos, pero recordamos los dos mas recientes", le señalaron fuentes de Azopardo a BAE Negocios. En la ceca, la mayor dosis de enfado está en la "demora de implementar medidas anunciadas". Refieren al cumplimiento de los DNU y otras decisiones que pasan por la protección de puestos de trabajo, incluyen la excepción en el pago del transporte público para los trabajadores de salud, decretada y sin efectivizar, se extienden hacia demorar para remontar algo de actividad industrial, no dejan de citar los problemas de las pymes para acceder a los créditos de emergencia y hacen foco también en funcionarios de la Casa Rosada. Aquí la gama de calificación se extiende desde la "parsimonia" hasta la "inacción".

Asumen que la promesa de "ser parte del gobierno" los obliga a la mesura pública y a silencios.

Ahora, el énfasis crítico, lejos de grabadores, está ligado a la ejecución de las medidas tomadas por el Covid-19: "Es un desastre", lamentan. Más allá de no compartir los "brotes liberales opinantes de que el gobierno se enamoró de la cuarentena", acotan que la mala implementación de decisiones "les hace juego indirecto a quienes aprovechan esta emergencia sin escrúpulos para esmerilarle poder a Alberto".

En la CGT incluso minimizan que graviten en su "estado de ánimo" los persistentes recelos de esa conducción hacia el sindicato de Camioneros que comandan Hugo y Pablo Moyano. Más allá de que esa "distancia social y gremial histórica" carezca de vacuna, como el coronavirus, no mueve el termómetro en estas horas, enfatizan. "Si alguno cree que es importante, no entiende al movimiento obrero, la relevancia de nuestra defensa absoluta y compartida a las obras sociales o no entiende nada de nada", sentenciaron.

"Yo te avisé"

Tampoco la puesta en marcha del comité anticrisis que debe sesionar una vez por semana, y que fue pedido por la central obrera incluso en su integración tripartita con el Ejecutivo Nacional y los empresarios, contuvo enojos. Aseveran que fueron adelantados y terminantes en priorizar el pago de salarios a 5.000.000 de trabajadores registrados "por obligación manifiesta", pero si no se potencian las mecánicas definidas todo esfuerzo se pierde. Y de esos "meganúmeros" pasan a mensurar como "inadmisible" que no se cumpla con el decreto que exceptúa a los trabajadores de sanidad del pago de transporte público al cumplir tareas en la emergencia.

La CGT, al enumerar sus puntos de disgusto, también recuerda que "antes de la pandemia" apuntó que "quienes pretenden otro modelo de país y fueron derrotados en las urnas" iban a aprovechar cualquier resquicio para sumar adhesiones perdidas. "El Covid-19 les da el marco impensado y que no esperaban, sabemos a quiénes responden". De allí que realzan que el documento crítico que suscribieron respecto de los bonistas en respaldo a la postura del gobierno también es un mensaje a los que "agitan en la falsa discusión sobre salud o economía".

"Si no se cumple lo dispuesto en un decreto para cuestiones razonables, los objetivos más exigentes seguirán quedando pendientes y alentando riesgos", acotó otra fuente.