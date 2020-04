D ebido a la incertidumbre provocada por la pandemia de coronavirus, el magnate británico Berni Ecclestone, ex director ejecutivo de la Fórmula 1, aseveró que la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial "debería cancelarse, ahora mismo y para toda la temporada".

"Después de todo, nadie sabe exactamente lo que sucederá a continuación. Y al final, los políticos son los que deciden", agregó Ecclestone en declaraciones al canal Sport1 de Alemania.

"La gestión de crisis en Australia no funcionó. No hubo comunicación ordenada hasta la cancelación final de la carrera. En principio, esto ha continuado hasta el día de hoy. Y eso incumbe a todos los responsables", disparó en clara alusión a Liberty Media, la empresa dueña de la categoría.

"Nadie volverá a hacer eventos importantes mientras exista un riesgo. Nadie asumirá esta responsabilidad. La gente de Liberty cree que sabe lo que está haciendo, pero la Fórmula 1 tiene un ADN europeo. No puedes dirigir todo, incluido sus protagonistas, como si fuera fútbol o básquetbol. Hay demasiada charla, pero muy poco fondo", afirmó.

"A menudo me han criticado por hablar positivamente sobre las dictaduras, pero esto fue malentendido por mi humor británico. No quise decir que las democracias debieran ser abolidas, claro que no, pero sigo creyendo que debe haber individuos que tomen decisiones cuando importa. Esto se ha visto, más que nunca, durante la crisis del coronavirus. En la Fórmula 1, en cualquier caso, la democracia nunca funcionó. Siempre me sentí como un emperador que tenía que hablar con príncipes que pensaban sólo en sí mismos. Para su propio beneficio, pero no para todo el país. Así que, a menudo, tenía que soltar alguna palabra de poder o asustarlos. De lo contrario, nunca habría funcionado así con la Fórmula 1", finalizó.