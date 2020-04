S i algo le faltaba a Italia, en medio del desastre que le provocó el coronavirus al país, era una pelea entre el gobierno y la Iglesia por la suspensión de las misas. Autoridades eclesiásticas denunciaron que la prohibición de esas ceremonias compromete "el ejercicio de la libertad de culto".

La disputa comenzó luego de que el primer ministro, Giuseppe Conte, confirmara que no flexibilizará las restricciones para las misas al menos hasta fines de mayo, ya que no están incluidas entre las actividades que tendrán una apertura desde comienzos del próximo lunes. Por eso, la Confederación Episcopal emitió un comunicado en el que aseguró que "los obispos italianos no pueden aceptar ver comprometido el ejercicio de la libertad de culto".

El texto agrega que "debería estar claro para todos que el esfuerzo al servicio de los pobres, tan significativo en esta emergencia, nace de una fe que debe poder nutrirse de sus fuentes, en particular, la vida sacramental".

Tras la presión ejercida por los obispos, el Consejo de Ministros prometió que "en los próximos días" se pondrá a estudio "un protocolo que permita lo antes posible la participación de los fieles en las celebraciones litúrgicas en condiciones de máxima seguridad". Sin embargo, el comité técnico científico que asesora a Conte planteó que antes del 25 de mayo no estarán dadas las condiciones para la realización de misas.

Conte anunció el domingo que a partir del próximo lunes iniciará una flexibilización de la cuarentena vigente desde el 10 de marzo en un plan gradual, por el que los museos y negocios minoristas abrirán el 18 de mayo y los bares y restaurantes, el 1º de junio. No obstante, continúan prohibidos los traslados de una región a otra.

Quiebre interno

En medio de este clima de críticas también hubo cruces dentro del gobierno, ya que algunos ministros y legisladores aseguraron que esperaban una decisión "con más coraje" de parte de Conte en cuanto a la flexibilización de la cuarentena para reimpulsar la actividad económica. "Muchas haciendas corren el riesgo de no poder volver a abrir o de hacerlo con menos empleados. Cada día de cierre representa una pérdida de competitividad para el sistema del país en general. No se puede seguir bloqueando el sistema productivo", aseguró la ministra de Agricultura, Teresa Ballanova.

Por su parte, el diputado Michele Anzaldi criticó que no se ofreciera "ninguna solución para los lugares de culto, bares y restaurantes, guarderías y centros de verano, casas de vacaciones, negocios". "Están en riesgo los derechos y la supervivencia económica", concluyó.