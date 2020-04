C uando Las Leonas lograron el primer título Mundial, en Perth 2002, Mariela Antoniska se llevó muchas de las miradas, ya que en la definición ante Holanda contuvo 4 penales. A ese título, la arquera le suma las dos medallas olímpicas (Plata, en Sidney 2000, y Bronce, en Atenas 2004) y dos oros Panamericanos, entre otros. Y en este momento de pandemia de coronavius, Antoniska es una campeona, pero de la vida. Es pediatra y gastroenteróloga, trabajando en el Hospital Garrahan. Una manera de decir que "la leona cuida a sus cachorrosà".

"Estoy hace ocho años en el Garrahan y vamos de a grupos, por precaución. Si vamos todos, el riesgo es mayor. En este momento es difícil. Estaba haciendo mi especialidad, que es la endoscopia, y se suspendió todo. Somos diez médicos y nos rotamos para que cada día vaya uno diferente y hacemos telemedicina", le cuenta Antoniska a "Crónica".

-¿Los padres van con miedo a las consultas?

-Vienen preocupados, porque en el Hospital hay pacientes con enfermedades crónicas. Porque un paciente crónico que se agarre esta enfermedad puede no pasarlaà

-¿Ustedes cómo lo ven?

-Es una situación de incertidumbre. Por un lado estamos expuestos. Los chicos son portadores asintomáticos y nos tenemos que vestir como corresponde si vamos a hacer un estudio.

-¿Tuvieron casos positivos?

-Por suerte, no tuvimos en cuanto a chicos. Hay que cuidarse mucho, es súper contagioso. Creo que se hicieron muy bien las cosas. Eso sí, la gente salió a la calle y eso no me parece buenoà

-¿Tienen todo lo necesario en el Hospital?

-En el Hospital nos dan todo lo que necesitamos. Si hay estudio de alto riesgo tenemos el kit completo, con máscara incluída, que se lava con un producto especial. En el Hospital estamos con barbijos. El ambo lo pongo en una bolsa a lavar y me pongo otra ropa.

-¿Y cómo te comportás en tu casa?

-Vivo con mi mamá. Llego, me saco todo, me baño, nos saludamos de lejosà Trato de cuidarla y no salió más a la calle. Después estoy adentro, cuando salgo, lo hago con barbijo y guantes.

-¿Qué opinás de los vecinos que castigan a los médicos que viven en departamentos?

-La gente es muy ignoranteà La gente tiene la enfermedad y el médico se la contagiaà Me parece que es una falta de respeto y de humanidad.

-¿Cómo se te dio por la medicina?

-Tenía un tío médico y decidí que iba a seguir eso. Terminé una vez que dejé de jugar al hockey, ya que estudiaba mientras jugaba en Las Leonas.

-¿Seguís jugando al hockey?

-No. Ahora juego al tenis, por mis horarios. Un torneo que se llama Copa Amistad, en Zona Sur. Competimos contra varios clubes.