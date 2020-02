T ras los explosivos dichos de Virginia Gallardo sobre su renuncia a "Polémica en el bar", ciclo que se emite en América, las repercusiones entre sus ex compañeros no se hicieron esperar. "En el programa que trabajaba decidieron guardar silencio para dar a entender que me fui por mi licencia de embarazo", reveló la actriz y agregó: "Pasaron cosas. Me encantaría que sean ellos quienes expliquen lo que pasó".

Al enterarse de sus declaraciones, el conductor Mariano Iúdica expresó en el programa, visiblemente enojado: "Dejó entrever que la salida de acá fue por algo misterioso, que sólo nosotros sabemos. Somos cien personas y vos acá fuiste y sos una persona muy importante y muy valiosa" dijo dirigiéndose a ella.

Además, el productor del ciclo, Gustavo Sofovich, se refirió a la vedette: "Yo sabía que renunció por un tema económico". Y en "Los ángeles de la mañana" el hijo del Ruso continuó: "Ella tenía su lugar, atrás en el bar, y con su esfuerzo pasó a sentarse en una banqueta atrás de Mariano Iúdica. Él está sorprendido, fue un balde de agua fría. Virginia tendría que haber hablado conmigo".

Lejos de quedarse callada, Virginia le respondió a través de una comunicación exclusiva con DiarioShow.com, en la que expresó: "No me importa lo que dijo. Cada uno tiene su verdad y se defiende como puede". En esa misma línea, la modelo, quien se encuentra en la dulce espera de su hija Martina junto con su pareja Martín Rojas, concluyó tajante: "Yo estoy feliz de la decisión que tomé. Les deseo lo mejor".

En una entrevista con "El espectador", por CNN radio, la rubia había manifestado: "Somos todos adultos y cada uno sabe la responsabilidad que tiene. Pasaron cosas -repitió-, situaciones que no me gustaron ni quería dejar pasar", detalló. Y agregó: "En los tiempos que corren, tenía la responsabilidad de hacerles entender que el lugar de la mujer era otro, y que, si bien arranqué atrás de la barra sin poder meter comentarios hice todo lo posible para lograr sentarme (a la mesa, con los demás miembros), lo cual fue todo un proceso, porque siempre fui muy cuestionada".

Enigmática, se explayó, pero poco: "En lo personal me fui muy desilusionada, hubo una falta de respeto terrible hacia mi persona; primero desde lo profesional. Tengo todos los códigos del mundo y se abusaron. Pese a mi situación y a mi estado de embarazo y de haberme ido mal y muy triste, me callé. Tomé la decisión en una situación como esta y no fue fácil. Me despedí por mensaje de texto en el grupo. Me fui de ahí como corresponde. Quiero aclarar que decidí dejar las cosas en claro y punto, que no digan que fue por un tema económico". Pilar Smith le preguntó "¿Iúdica te hizo sentir mal?", a lo que Gallardo contestó: "Tendría que entrar en detalles que no quiero".