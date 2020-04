C on casi tres meses sin turistas en las principales calles de compras de Roma, y con la suspensión de actividades "no esenciales" dispuesta por el gobierno desde inicios de marzo, las marcas de lujo de la moda italiana afrontan la pandemia de coronavirus con una reconversión de sus fábricas y ya se preparan para el "día después", que también golpeará a la actividad. Mientras tanto, Italia mantiene el descenso de la cantidad de positivos con coronavirus.

Italia informó ayer que, por sexto día consecutivo, logró una disminución en la cantidad de personas positivas con coronavirus, aunque se registraron 415 víctimas fatales en las últimas 24 horas. El total de muertes hasta el momento es de 26.834. De todos modos, la tendencia de la última semana se mantiene y el país volvió a registrar una disminución de los casos positivos, con 680 menos que ayer, que llegan a un total de 105.847.

Mientras, la economía italiana sufre. En un contexto en que el 28% de los turistas que en 2019 compraron en negocios de lujo fueron chinos, la tradicional Via Condotti romana, epicentro de las grandes marcas, fue de las primeras en sentir los efectos de la pandemia. En una calle en la que conviven Ferragamo, Armani, Prada y Dior, con alquileres que la Confederación de Comercio sitúa en torno a los 11.000 euros anuales por metro cuadrado, la falta de público transformó de manera radical el paisaje.

La tienda de la francesa Louis Vuitton, por ejemplo, retiró de la vidriera todos sus productos, al igual que la italiana Gucci, y profundizan aún más la sensación de vacío total en la calle que desemboca en una también desierta Plaza España.

Según la Cámara de la Moda de Italia, el año podrá terminar con "al menos" un 50% de caída en la facturación del sector, que el año pasado superó los 90.000 millones de euros en general. En ese marco, la posible reapertura de las tiendas a partir del 11 de mayo puede tener impactos diferentes en los miembros del sector.

"En principio a la moda de lujo, especialmente al corredor de Via Condotti, la van a golpear más las restricciones a la entrada de turistas extranjeros que las limitaciones de espacio", asume la encargada de uno de los locales de la tradicional calle romana.

Más allá de la esperanza de una pronta reapertura, lo cierto es que la pandemia ya se empezó a sentir también en los balances. Salvatore Ferragamo, por ejemplo, facturó 220 millones de euros entre enero y marzo, frente a los 347 millones de euros del mismo período del año anterior.

En ese marco, muchas de las líderes del lujo han reconvertido su producción hacia las nuevas demandas del rubro textil: barbijos y delantales. Gucci, por ejemplo, fue una de las 100.000 empresas que, durante marzo, pidió una autorización extraordinaria para abrir y puso a su fábrica de la Toscana a producir 1.100.000 barbijos y 55.000 delantales que puso a donación de las autoridades italianas.