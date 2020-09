La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le transmitió al gobierno que en un plazo de cinco días hábiles entregará al Banco Central la información necesaria para que los bancos puedan volver a vender el cupo mensual de 200 dólares y normalizar las transferencias en moneda extranjera.

El Banco Central y la Anses emitieron un comunicado para informar que el primer organismo le solicitó al segundo la información para que el BCRA "valide a los bancos los datos necesarios a los efectos de habilitar a personas humanas la compra de divisas para atesoramiento".

"A partir de este acuerdo, las entidades financieras dejarán de consultar en la página de Internet de la Anses para obtener la certificación negativa denegada y realizarán esa certificación contra la base de información del BCRA. La Anses compartirá la información con el BCRA dentro del marco de un acuerdo de colaboración que resguarda la privacidad de la información", agregó.

Asimismo, el BCRA anticipó además que "eliminará la validación que disponía la Comunicación A7105 para las transferencias que se cursan entre cuentas".

Desde la semana pasada, los bancos no tienen disponible la posibilidad de comprar moneda extranjera en sus homebanking, ya que, aseguran, no cuentan con la información para verificar en forma inmediata si el cliente recibe o no un plan social, un nuevo criterio de exclusión para hacer uso del cupo de 200 dólares por mes.