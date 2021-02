Yaira, la nena de un año que el pasado sábado recibió seis balazos en un feroz ataque mafioso en la zona oeste de Rosario, continúa en cuidados críticos del Hospital Víctor J. Vilela con pronóstico reservado, luego de ser sometida a una intervención quirúrgica. "La evolución es día a día", remarcó la directora del hospital, Viviana Esquivel.

"La nena continúa en cuidados críticos del hospital, con asistencia respiratoria mecánica cursando el posquirúrgico", indicó Esquivel. Yaira fue ingresada en la madrugada del sábado en la guardia del Hospital Vilela, donde fue estabilizada y trasladada de inmediato a quirófano. Tenía heridas de bala a nivel abdominal y de miembros inferiores con orificios de entrada y salida. "La evolución es día a día", remarcó Esquivel, además de resaltar que "el pronóstico es reservado".

Yaira es hija de Jonatan Ernesto Aguirre, hermano de Nelson Alexis "Pandu" Aguirre, quien cumple condena a 16 años de prisión por haber asesinado a Javier Barquilla en febrero de 2015 en Villa Banana. Aquel crimen generó movilizaciones del barrio y organizaciones sociales para denunciar usurpaciones y el accionar violento de la banda de Pandu, quien además fue investigado en causas federales por narcotráfico como alguien conectado a Ariel "Viejo" Cantero, fundador de Los Monos. "No sé si será un ajuste para él o no, pero con él no tenemos contacto", sostuvo Alejandra, la mamá de Yaira, quien en el momento de la balacera intentó proteger a su hija con su cuerpo pero no lo consiguió: dos disparos impactaron en sus piernas y seis alcanzaron a la niña. Jonatan recibió impactos en el tórax, un hombro y la pierna derecha, y quedó internado en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (HECA) en estado reservado. La joven explicó que dormían cuando uno de los atacantes entró en la casa y comenzó a disparar. "Le dijo algo a mi marido, que no recuerdo qué es, y le empezó a disparar en la panza", rememoró. Frente al ataque, Alejandra intentó proteger a su hija de un año, que se encontraba junto a ellos: "Agarré a mi bebé y traté de abrazarla, pero los disparos pasaron entre medio de mis piernas, que es donde yo la tenía".