E l ex presidente boliviano Evo Morales, quien en las últimas horas retornó a su país tras casi un año de exilio, continuó su caravana por el interior del país y llegó a su tierra natal, Orinoca, en la ciudad de Oruro, donde fue recibido por un colorido festival de música y bailes típicos y banderas nacionales y wiphala de los pueblos originarios. Acompañado por su ex vicepresidente Álvaro García Linera, con quien también compartió el exilio en la Argentina, Morales se emocionó con la bienvenida de sus coterráneos en uno de los puntos más significativos de la llamada Caravana del Retorno.

El líder indígena había partido desde Villazón, la ciudad límite con la Argentina a la que llegó caminando por el puente que la une con La Quiaca, Jujuy, donde brindó su primer discurso en tierra boliviana después de 364 días en México, primero, y en la Argentina, después. Previamente hizo una escala en Uyuni, donde ofreció una conferencia de prensa en la que hizo referencia al litio y las salmueras de esa región. Al respecto, reveló que el flamante Gobierno boliviano de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), presidido por Luis Arce, construirá una planta de baterías de litio.

Además, apuntó que tras realizar viajes a Japón y Corea del Sur, se dio cuenta de que los países industrializados sólo quieren a los latinoamericanos para "garantizar materia prima". "Con el hermano Lucho (Arce), nos planteamos hacer una planta de baterías de litio en Bolivia, y no quieren. Después de tantas reuniones me di cuenta DE que en Occidente los países industrializados sólo nos quieren a los latinoamericanos para que garanticemos materia prima", aseveró el ex mandatario, citado por el diario Página Siete.

Lo cierto es que Evo llegará hoy en el final del periplo a Chimoré, en el trópico de Cochabamba, exactamente un año después de su partida de ese lugar tras el golpe de Estado que sufrió a partir de denuncias infundadas de fraude electoral hechas por la Organización de Estados Americanos (OEA).