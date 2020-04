D esde que el gobierno nacional, encabezado por el presidente Alberto Fernández, decretó el estado de cuarentena permanente, gran parte de las actividades que se desarrollan en el país tuvieron que cesar sus trabajos hasta nuevo aviso.

Así como todos, el turf ya cumplió un mes de aislamiento obligatorio y las consecuencias no se hicieron esperar. Sin poder llevar a cabo las carreras pertinentes, los hipódromos están perdiendo una recaudación de alrededor de 18 millones de pesos diarios.

Uno de los sectores más afectados de la familia del turf son los jockeys, ya que sin carreras ellos no pueden trabajar. "Crónica" pudo acceder al testimonio de cuatro referentes del deporte y todos llegaron a la misma conclusión: "Nosotros, si no corremos, no cobramos". Jorge Ricardo, una leyenda viviente del turf argentino, dejó bien en claro lo mal que la están pasando los trabajadores de la hípica: "El turf pasa por un momento muy delicado, muy difícil. Los profesionales, los propietarios, los criadores y todas las personas que están involucradas en la industria se ven afectadas por la falta de carreras. Y creo que vienen tiempos peores porque esto del coronavirus no se va a acabar ahora", expresó el reconocido jinete brasileño. María Luján Ascóniga, la jocketa más importante del momento, también se animó a opinar sobre la dura situación que generó la pandemia y teme por todos aquellos que dependen del día a día para poder ganarse unos pesos. "Hoy en día me toca vivir de los ahorros que pude guardar de unas carreras que había ganado, porque los jockeys si no corremos, no cobramos", comenzó diciendo Luji. Y agregó: "Hay chicos que tienen familia, que no han ganado muchas carreras, o peones, galopadores o cuidadores mismos que no la deben estar pasando muy bien", concluyó. Pese a que no hay carreras, los jockeys tienen permitido ir a entrenar a los hipódromos. Lo hacen gratis, claro está, para no perder el ritmo, poder olvidarse un poco del encierro obligatorio y ayudar a los studs que en el pasado los ayudaron a ellos para crecer dentro de la hípica.

Así lo manifestó Wilson Moreyra, quien les está dando "una mano" a las caballerizas que en su momento apostaron por su talento. "En particular yo sigo como todos los días. Me levanto a las seis de la mañana y voy directo para el stud, porque Palermo está abriendo desde las 7 hasta las 10, y trato de montar a los que siempre me apoyaron. Obviamente no les cobro nada porque yo sólo cobro para correr", sentenció el cordobés. Milagros Giuliano, otra de las grandes jocketas que ostenta el turf argentino, destaca la posibilidad de poder galopar, al menos por un rato, en los horarios permitidos por el Hipódromo de La Plata: "A nosotros nos afecta mucho. Sólo estamos trabajando de lunes a viernes de 6.30 a 9.30 de la mañana, y sólo podemos andar a galope y liviano. Pero es nada", sentenció. Así como los jockeys, peones, criadores y todas las familias que viven del turf están atravesando un momento sumamente crítico, todos ellos saben que la principal carrera es la de ganarle al coronavirus, y que el premio es sobrevivir...