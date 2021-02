E l miércoles, en el marco de un plan antiinflacionario integral, el gobierno recibe a empresarios y a los principales dirigentes sindicales para coordinar un programa en el corto plazo. En ese sentido, Carlos Acuña -uno de los titulares de la CGT- pidió "sincerar" ya que hay sectores que "tienen que ganar menos".

El encuentro tripartito se llevará a cabo en una semana particular. Días atrás La Bancaria cerró un acuerdo paritario del 29% y su titular, Sergio Palazzo, fue recibido por Alberto Fernández tras la negociación. A su vez, el miércoles, mientras en la Rosada se reúnan las partes, el Indec dará a conocer el informe sobre "Salario" del pasado mes de diciembre. Y al otro día (el jueves) el organismo oficial publicará la inflación de enero. Con esos datos en la mesa, Ejecutivo, cámaras empresarias, y dirigentes gremiales intentarán definir un programa a corto plazo para balancear la pata precios-salarios.

"Quedó demostrado que al perder poder adquisitivo el trabajador no solamente queda mal él, sino que además quedan mal las pymes, los comercios minoristas", dijo Carlos Acuña, quien lidera junto a Héctor Daer la Confederación General del Trabajo (CGT). Según el dirigente, "les va a ir mejor a los que producen, a las pymes, porque este año que pasó el gobierno hizo las cosas que debería haber hecho: ayudar a las pymes. Gracias a eso pudimos mantener muchos puestos de trabajo, si no, hubiésemos estado en la lona, peor que ahora".

El mensaje de Acuña fue claro: "Ahora llegó el momento donde hay que sincerar y ellos tienen que ganar menos, pero van a ganar menos un tiempo, porque después van a ganar más. Porque al haber consumo, eso genera que haya demanda y la demanda genera producción y si hay producción, hay más puestos de trabajo en todos los niveles".

El sindicalista consideró que "todos los sectores están mal" y que debe existir una consideración con respecto a los precios. "No se puede andar caminando comercio por comercio. Hay un sector de los intermediarios que son los que encarecen los productos. La responsabilidad está un poco en todos", indicó.

Además, pidió que "gradualmente" la inflación vaya por debajo de los aumentos salariales y, en cuanto a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, sostuvo: "No está mal firmar una parte primero. Los gremios tienen prudencia en eso, uno no va a pedir lo que no se puede o no hay. Creo que cada gremio es prudente con respecto a la demanda".

Por su parte, Antonio Caló (titular de la Unión Obrera Metalúrgica) dijo que "no debe haber techo en las discusiones paritarias, ya que las pautas salariales siempre fracasaron" y recordó en ese sentido que "el gobierno anterior (por la gestión de Mauricio Macri) fijaba pautas o techos salariales del 20 por ciento y después teníamos una inflación del 50 por ciento".

El titular de la UOM manifestó que desde su sindicato se avala "lo que manifestó el Presidente, de que los salarios van a estar cuatro puntos arriba de la inflación", a la vez que añadió que "en la actividad metalúrgica hay plena actividad en pymes y grandes empresas, a punto tal que tenemos 10.000 trabajadores nuevos".

Consultado por su opinión sobre el gobierno que encabeza Alberto Fernández, el gremialista destacó -refiriéndose a él en tercera persona- que "Caló banca al gobierno" y en ese punto manifestó su convencimiento de que la Argentina "saldrá adelante porque las perspectivas son muy buenas, y eso para la UOM es significativo".