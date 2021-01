D urante su primer domingo como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden fue a misa con toda su familia, como hizo siempre, pero esta vez en un barrio cercano a la Casa Blanca. Pero al salir hizo unas cuadras con su comitiva, donde compró el almuerzo en el restaurante de una argentina.

Cerca del mediodía, asistió a misa en la iglesia católica Holy Trinity, en el barrio de Georgetown, al que solía ir mientras fue vicepresidente de Barack Obama. Tras 35 minutos, su comitiva arribó unos 19 minutos más tarde a la Casa Blanca, lapso demasiado largo para el breve recorrido. Sucedió que el presidente de Estados Unidos dispuso que la caravana se detuviese durante la vuelta para que su hijo Hunter pudiera bajarse a comprar un típico "bagel" (un pan esponjoso especial con forma de anillo que suele rellenarse de diversos elementos) en Call your Mother, un local rosa y verde en la esquina de la calle 0 y 35.

La propietaria del local gastronómico es la cordobesa Daniela Moreira Camia, chef profesional, que convirtió a sus bagels en una comida icónica de Washington. El hijo de Joe Biden descendió del vehículo y permaneció varios minutos registrando el pedido para llevar. Mientras tanto, sus hijas Finnegan y Maisy permanecieron en el auto con su abuelo y agentes del Servicio Secreto. Mientras le preparaban el pedido, se generó una reunión de docenas de vecinos que caminaban por el barrio tradicional de Washington y se sorprendieron al ver la comitiva. La dueña del local se había retirado diez minutos antes, pero un vecino le mandó una foto con todo el movimiento de seguridad en la esquina y le dijo: "Creo que hay algo importante". Aunque no sabía de qué se trataba. "Yo no me podía comunicar y al rato la mánager me llama y me dice: no es broma, estuvo el presidente", dijo Moreira. La mujer contó que Biden se compró un bagel de sésamo con queso crema y otros de los más clásicos. "La verdad, estoy en shock", aseveró y agregó: "Mi teléfono no paró de sonar después de la visita".